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Güncel
İHA 05.10.2023 09:14

Giresun’da bu ilçede fındık yetiştirilmiyor ama kurutuluyor

Giresun'da topladıkları fındığı yağışlı hava şartları nedeniyle kurutmakta Ekim ayına kadar sıkıntı yaşayan üreticiler, kuru havası nedeniyle iç kesimde bulunan Alucra ilçesini tercih ediyor.

Giresun’da bu ilçede fındık yetiştirilmiyor ama kurutuluyor

Giresun'un sahil kesimlerde fındığını toplayan üreticiler, sıcaklık derecesi yüksek ve güneşli gün sayısı fazla olduğu için Giresun’un fındık tarımı yapılmayan Alucra’da fındıklarını kurutmak için mesai harcıyor.

Alucra Gençlik ve Spor müdürlüğü bahçesi ve Alucra Belediyesi Otogar binası önündeki geniş alanlara serdikleri fındığı kurumaya bırakan üreticiler, yaklaşık 4-5 gündür buralarda kaldıklarını ifade ediyor. Sahil kesimine göre fındığını daha erken kurutma imkanı da bulan üreticiler, Alucra’nın iklim olarak Giresun’un en güzel bölgelerinden biri olduğunu ve bir yıllık emeklerini burada kazanca dönüştürdüklerini kaydetti. Fındık üreticilerinin kurutma tercihi Alucra oldu Yağlıdere'nin Akdoğan köyünden olan fındık üreticileri Osman ve Ziya Yılmaz kardeşler "Son 5 yıldır fındık kurutmak için Alucra'ya geliyoruz, güvenle gözümüz arkada kalmadan fındığımızı kurutuyoruz. Sahil kesimlerinde yağış olduğu için kurutma işlemi yapamasak bir yıllık emeğimiz çürürdü. Bizlere misafirperverlik gösteren Alucralı hemşerilerime de teşekkür ederiz” dedi.

Yağlıdere'nin Üçtepe Beldesi’nden Erdal Aydın ve Mehmet Aydın isimli fındık üreticileri ise, "Hava şartlarından dolayı Üçtepe Beldesi’nden Alucra'ya geliyoruz. Giresun’un yüksek kesiminde fındık hasadı geç başladı. Hasat bitti yağmurlar başladı. Bu nedenle de kurutma imkanı bulamadığımız için Alucra'ya geldik. Burada ise 3-4 gün gibi bir sürede fındığımızı en randımanlı şekilde kurutabiliyoruz” diye konuştu. 

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