Tokat'ta 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Sanayi sitesinden bir iş yerinden at arabasıyla hırsızlık yaptığı iddiasıyla dün gözaltına alınan S.S. ve K.A. isimli kadınların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakimlikçe tutuklandı.

Tokat'ta 1 Nisan'da sabah saatlerinde at arabasıyla 2 kadın, sanayi sitesinde güneş enerjisi işi yapan dükkanın önünden 10 bin lira değerinde elektrik panosu, güneş enerjisi krom deposu ve sera malzemesi çalmıştı.

Malzemeleri at arabasına yükleyen kadınların görüntüleri iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.