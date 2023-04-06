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Güncel
İHA 06.04.2023 11:25

Bartın’da 17 araç sürücüsüne 7 bin 412 TL ceza uygulandı

Bartın’da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 17 araç sürücüsüne 7 bin 412 TL idari para cezası uygulandı.

Bartın’da 17 araç sürücüsüne 7 bin 412 TL ceza uygulandı

Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kent merkezindeki denetimler 7 yunus timi, 1 trafik ekibi ve 1 çift yaya devriye ekibi ile gerçekleştirildi.

Denetimler sonucunda 13 araç sürücüsüne ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmaktan, 4 araç sürücüsüne ise hava şartlarına aykırı olarak sis farı kullanımından toplamda 7 bin 412 TL idari para cezası uygulandı. Trafik güvenliğini artırmak amacıyla kent genelinde denetimlerin devam edeceği bildirildi. 

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