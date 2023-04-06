İngiltere’de konut fiyatları martta yıllık bazda yüzde 1,6 arttı

İngiliz konut kredi kuruluşu Halifax tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede konut fiyatları bu yılın mart ayında aylık bazda yüzde 0,8 artış gösterdi; ortalama bir konutun fiyatı 287 bin 880 sterline yükseldi.

Ülkede konut fiyatları martta yıllık bazda ise yüzde 1,6 artarak son 3,5 yılın en zayıf performansını sergiledi.

İngiltere’de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine yaklaştı

Geçen ay İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizinin yüzde 4’ten yüzde 4,25’e yükseltildiğini duyurmuştu.

Merkez bankasından yapılan açıklamada, politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 4’ten yüzde 4,25 seviyesin yükseltildiği kaydedilmişti.

İngiltere’de bu yılın şubat ayında ise enflasyon yüzde 10,4 seviyesine yükselerek, son 40 yılın en yüksek seviyesine yaklaşmıştı.

Ülkede geçen ay ise gıda fiyatlarında yüzde 18,2 ile son 45 yılın en sert artışı yaşanmıştı.