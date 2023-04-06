Amasya'da liselilerin yaptığı elektrikli araç TEKNOFEST’te yarışacak

Taşova Şehit Polis Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile Taşova Gençlik Merkezi gönüllüleri birlikte okulun atölyesinde elektrikli araç yapmak için geçen yıl kolları sıvadı.
Saatte 60 kilometre hıza ulaşabiliyor
Geçen yıl TEKNOFEST heyecanı yaşayan öğrenciler bu sefer daha iddialı bir araç tasarladı. Öğrenciler Eren Çakıroğlu, Furkan Yılmaz, Mehmet Emin Saykal, Zeynep Nisa Temiz, Mert Yusuf Demir, Eren Fıstık, Muhammed Taha Ödübek ile Güliz Eymen Çakır’ın okul müdürü Dursun Uzun ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Göksal Yılmaz’ın da desteğiyle geliştirilen araç saatte 60 kilometre hıza ulaşabiliyor.