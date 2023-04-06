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Güncel
DHA 06.04.2023 11:13

Tavuklarını korumak için 'çakal' nöbeti tutuyor

Erzurum'un Olur ilçesinde Gülistan Kurt, tavuklarını çakallardan korumak için elinde tüfekle nöbet tutuyor.

Tavuklarını korumak için 'çakal' nöbeti tutuyor
[Fotograf: DHA]

Kırsal Ormanağzı Mahallesi'nde oturan Gülistan Kurt, evinin bahçesinde beslediği tavuklardan 20’sini çakallar yiyince, elinde tüfek nöbete başladı.

Çakal sayısında artış olduğunu söyleyen Kurt, şunları söyledi:

"Tavukları sahipsiz bırakamaz olduk. Çakalları tavuklardan uzak tutmak için sürekli başlarında çoban gibi duruyoruz. Zaman zaman tüfek ile havaya ateş edip, korkutuyoruz. Tilkilere bağırınca tavuğu bırakıp kaçıyordu. Fakat çakallar öyle değil. Yanımızdan alıp, götürüyor. Bende bahçede gezen tavuklarımın yanında tüfek ile dolaşmaya başladım. Çakallar sadece benim 20 tavuğumu götürdü. Komşular da aynı durumdan müzdarip"

Tavuklarını korumak için 'çakal' nöbeti tutuyor

"Havaya ateş açarak tavuklarımızı koruyor"

Gülistan Kurt'un eşi Ahmet Kurt ise "İnşaat ustayım, arada sırada çevre illere gidebiliyorum. Hanıma tüfek kullanmayı öğrettim. Benim olmadığım zamanlar, tüfekle havaya ateş açarak tavuklarımızı koruyor" diye konuştu. 

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