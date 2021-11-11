Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (TESOB) tarafından, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2019 Teknik Destek Programı kapsamında yöreye has lezzetlerin coğrafi işaret almasına yönelik proje, mart ayında Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) sunuldu.

TÜRKPATENT tarafından Tokat'ın yağlısı, cevizli çöreği ve ekmeğine coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

TESOB Başkanı Fehmi Çankaya, yaptığı açıklamada, Tokat yöresine has olan Tokat ev ekmeğinin Tokat'ta ticari bir ürün haline gelmeden önce eskiden beri Tokat merkez, ilçeler ve köylerde "köy ekmeği" olarak yapıldığını söyledi.

Tokat ev ekmeğinde ekşi hamur mayası kullanıldığını, kendine özgü şekle, tada ve lezzete sahip olduğunu anlatan Çankaya, yüzyıllardır üretilen Tokat çöreğinin ise yöreye has lezzetinin yanı sıra hafifliği ile tok tutma özelliği sayesinde ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer aldığını belirtti.

Tokat yağlısının 100 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve sadece Tokat'ta üretildiğini anlatan Çankaya, Tokat yağlısının taş tabanlı fırınlarda pişirildiğini kaydetti.