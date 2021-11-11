Nijerya İçişleri Bakanı Rauf Aregbesola, ülkenin farklı bölgelerindeki hapishanelere düzenlenen saldırılarda 4 bin 860 mahkumun firar ettiğini duyurdu.

Aregbesola, hapishaneden kaçan mahkumlardan 984'ünün yakalandığını anlatarak, 3 bin 876 mahkumun firarda olduğunu söyledi.

Nijerya hükümetinin, kaçan mahkumları bulmak için çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Aregbesola, vatandaşlara firari mahkumlara yardım etmemeleri çağrısı yaptı.



Aregbesola, hükümetin, firar olaylarını engellemek için hapishanelerde biyometrik sisteme geçeceğini ifade etti.