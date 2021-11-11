Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 23:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 9 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Dargeçit ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki biri çocuk 9 kişi yaralandı.
Refik Özekinci idaresindeki 56 AR 988 plakalı hafif ticari araç, Gürışık Mahallesi yol ayrımında devrildi.
Kazada, araçta bulunan biri çocuk 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Mardin Trafik Trafik Kazası
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