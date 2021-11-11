Birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı’nda 2 gün önce bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sazlığın dört bir tarafında devam ederken, bataklığın yoğun olması ekiplerin yangına müdahalesini güçleştiriyor.

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İtfaiye ekiplerinin, yangının başka bir yere sıçramaması için bölgedeki nöbeti devam ediyor.