Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 23:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf AA]
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Hüseyin Aldemir (59) idaresindeki traktör, kırsal Akçaköy Mahallesi'nde sürücüsünün silaj dökümünün ardından manevra yaptığı sırada devrildi.
Aracın altında kalan Aldemir, olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücünün cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Kepsut Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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