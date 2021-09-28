Kapalı pazar yerinde gerçekleştirilen, 80 firmanın katıldığı fuarda tarım makineleri, traktörler, gıda ürünleri ve kente özgü ürünler yer alıyor.

Vali Ozan Balcı, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Tokat'ın tarımın başkenti olduğunu, tarım ailesi olarak da bir araya geldiklerini söyledi.

Bundan çok büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Balcı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik ile esnaf ve ziraat odalarına, il, ilçe tarım müdürlüklerine ve ilçelerdeki ticaret ve sanayi odalarına teşekkür etti.

Birbirlerini yüreklendirmeleri, heyecanlandırmaları ve desteklemeleri gerektiğini belirten Balcı, "Tokat'ın en kıymetli değeri bu ve biz bunu başardık Allah'a şükür. Türkiye'yi incelediğim zaman, bu işe kafa yoran ve tarımın dostu olan bir vali olarak uyumun, iş birliğinin, kardeşliğin, beraberliğin ve güven ilişkisinin güçlü olduğu iller daha başarılı. Ana üretici güçlerin uyumlu birlikteliği ile yardımlaşma ve kaynaşmayla sağlamışlar. Bu olmadan şehirlerin ileri gitmesi mümkün değil. Tokat'ta bu uyum tepede sağlandı ama altta da bir uyum sağlandı." dedi.

Tokat'ta tarım ve hayvancılığı geliştirmek için aynı anda birçok proje yürüttüklerini dile getiren Balcı, bunlardan birinin "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" olduğunu ifade etti.

Projeye Tokat Valiliğinin öncülük ettiğini, veterinerler, teknisyenler ve çiftçilerin de destek verdiğini söyleyen Balcı, şunları kaydetti:

"İki yıl ödemesiz, sıfır faizle 7 yıl vadeyle koyun kredisi kullandırıyoruz ve koyun sayısını 100'e tamamlıyoruz. Şu anda 782 aileye koyun vermiş olduk. Aynı zamanda erken kuzu kesimini de engelledi projemiz. 7 yıl sonra koyun sayımız 700 bin olacak. Bu finans modeli Tokat'ta başladı, diğer illerimize de örnek oldu. 4 milyon meyve fidanı yetiştiriyoruz. İnşallah bunlar bir yıl içinde çiftçilerimize dağıtılacak ve Tokat'ımızın bereketli topraklarıyla buluşacak. 4 milyon meyve fidanı olarak başlattığımız projemizi 6 milyon meyve fidanı ilave ederek revize ediyoruz. Böylece 10 milyon meyve fidanı projesi hayata geçmiş olacak. 2019 yılında ve 2020 yıllarında 3 biner dönüme bağ fidanı diktik. Bu yıl 3 bin dönüm alana daha dikeceğiz. Böylece 9 bin dönümlük alanda bağ fidanlarını toprakla buluşturmuş olacağız. Ayrıca 1 milyon ceviz projesi kapsamında 500 bin ceviz fidanını toprakla buluşturduk, 500 bin fidanı daha dikeceğiz."

Konuşmaların ardından açılışı yapılan fuara AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kaymakamlar, belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Fuar, 2 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.