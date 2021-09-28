Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 23:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari kırsalında bir mağarada silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda ilçenin Bölük köyü kırsalında dün tespit edilen mağarada AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 5 şarjör, M-1 piyade tüfeği, el dürbünü, 5 litrelik plastik bidon içinde hazırlanmış amonyum nitrat patlayıcı, 3 el bombası, 2 piknik tüpü, 7.62 milimetre çapında 363 mühimmat, 13 uçaksavar mühimmatı, bantlanmış 2 pil bloğu, bilgisayar monitörü, 3 biksi mayonu, 15 rulo kablo ve düz tornavida ele geçirildi.
Bölgede operasyon sürüyor.
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