Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 23:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
Giresun'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda Ö.K. ve T.A.D'yi gözaltına aldı.
Şahıslarla birlikte 36,2 gram metamfetamin maddesi ile 236 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Giresun Uyuşturucu Narkotik Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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