Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 23:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kiraz'da 28 bin 300 makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Kiraz ilçesinde 28 bin 300 makaron ele geçirildi.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kiraz ilçesinde bir işyerinde kaçak sigara bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 25 bin 400 sahte bandrollü boş makaron ile 2 bin 900 dolu makaron ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: İzmir
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