Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 23:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Susurluk'ta izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Susurluk'ta bazı kişilerin izinsiz kazı yapacağı bilgisine ulaştı.
Söz konusu 6 zanlıyı suçüstü yakalayan ekipler, kazıda kullanılan kırıcı delici, 6 kazı malzemesi, jeneratör ve dedektör ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Etiketler: Balıkesir Kaçak Kazı
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