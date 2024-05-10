TOBB yönetim kurulu üyesi Özakalın, bölge ziyaretlerini tamamladı

TOBB Oda ve Borsalar Daire Başkanlığı Uzmanı Kadir Akalın’ın eşlik ettiği Başkan Özakalın, Kars’tan Iğdır’a geçerek Iğdır Ticaret Borsası ve Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.



Iğdır Ticaret Borsası’nda Meclis Başkanı Kasım Çankaya ile görüşen Başkan Özakalın, tarım ve hayvancılık konusunda sektör sorunlarıyla ilgili bilgiler aldı. Ardından, Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden Özakalın burada da Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Arslan’la bir araya geldi. ITSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinin de iştirak ettiği bir toplantıda şehrin ekonomisine yön veren sektörlerle ilgili konular üzerinde duruldu. Sınır ticaretiyle ilgili meselelerinin ağırlıklı olarak ele alındığı toplantıda sorunların aşılması noktasında yapılması gereken çalışmalar istişare edildi. Iğdır’dan sonra Doğubayazıt’a giden Özakalın, Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Can’la görüştü. Başkan Can’la şehrin meselelerini değerlendiren Özakalın, hazırlanacak raporda, başta sınır ticaretiyle ilgili konular olmak üzere bölge iş dünyasının sorunlarına yönelik yapılan tespitlere yer vereceklerini vurguladı.



Özakalın Doğubayazıt’ın ardından bölge Oda ve Borsalara gerçekleştirdiği ziyaretlerin son durağı olan Ağrı’ya geçti. Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Saim Alpaslan’la makamında bir araya gelen TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Özakalın, farklı sektörlerde yaşanan sorunları dinledi. Sorunların çözümü konusunda TOBB’un Oda ve Borsalarla iş birliği ve koordinasyon içinde çalışacağını kaydeden Başkan Özakalın, bölge Oda ve Borsalarla iletişimin en üst seviyede süreceğini dile getirdi. Ziyaretlerde Başkan Özakalın, Oda ve Borsa Başkanlarına üzerinde nazar boncuğu bulunan bir şilt ve Erzurum’un coğrafi tescilli ürünlerinden Oltu taşından yapılmış tespih hediye etti. Iğdır TB Meclis Başkanı Kasım Çankaya, Iğdır TSO Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Arslan, Doğubayazıt TSO Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Can ve Ağrı TSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Alpaslan da Başkan Özakalın’a ziyaretinin anısına plaket ve çeşitli yöresel ürünler takdim ettiler.