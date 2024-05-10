Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında 6-7 Mayıs tarihlerinde çalışma yapıldı.



Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Hassas burunlu narkotik köpekle yapılan aramalarda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 6 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 2 bin 425 paket bandrolsüz sigara, 428 litre motorin, 19 litre kaçak alkollü içki ve 8 kilo kaçak çay ele geçirildi.



Haklarında, ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve satın almak’ suçları kapsamında adli işlem yapılan 8 şüphelilerden 1’i sevk edildikleri adliyede tutuklandı.