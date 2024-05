Samsun Vezirköprü'de offroad heyecanı başlıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama programına dahil edilen, 7 ayaklı ve 32 aracın yarışacağı Türkiye Offroad Şampiyonası Vezirköprü Yarışı'nın basın tanıtımı gerçekleştirildi. Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısına; Samsun Vali Vekili Fatih Cıdıroğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Sportif Kurul Üyesi Metin Yılmaz ve organizasyonun paydaşları katıldı.



Metin Yılmaz: Yüksek katılımlı bir yarış olacak

Türkiye Offroad Şampiyonası Vezirköprü ayağı hakkında bilgiler veren TOSFED Sportif Kurulu Üyesi Metin Yılmaz, "TOSFED'in 2024 yılı yarış takvimine dahil olan Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası, 7 ayaktan oluşmaktadır. Bu şampiyonanın ilk startını Vezirköprü'den veriyoruz. Vezirköprü bu organizasyonu 14. kez yapıyor. Ulusal bazlı bir organizasyon. Bundan önce Vezirköprü'de mahalli, bölgesel düzeyde organizasyonlar olmuştu. Son 7 sezondur da ulusal şampiyonanın bir ayağını icra ediyor. Samsun Otomobil Spor Kulübü bünyesinde yapılan bu organizasyon yarın start seremonisi ile beraber Vezirköprü Çamlık Parkı'nda saat 17.00 itibariyle başlayacak. Bu ulusal organizasyonun birinci ayağı olan Samsun Vezirköprü ilçesinden sonra, Ankara, Giresun, Denizli, Trabzon, Sakarya ve Kahramanmaraş illeriyle beraber sezon son bulacak. Ülkemizde her sene neredeyse 30 farklı ilden bu denli yaklaşık 100'e yakın pilot copilot, mekaniker dediğimiz yarışmacı grubu geliyor. Start kayıtları bitti. Start kayıtlarına baktığımızda, yaklaşık 32 araç, yarışmaya kayıt oldu. Bu da şunu gösteriyor, şu an itibariyle son 4 sezondan beri ilk defa bu kadar yüksek katılımlı bir yarış olacak. Daha önceki kayıtlarımız ulusal bir şampiyona olduğu için 20-25 civarındaydı. Bu seneki kayıtlarımız yani cuma günkü startımız 32 ile başlayacak. Tabi otomobil sporlarına olan ilgi ve alaka artıyor her geçen yıl. Seyirci katılım, adrenalin olduğu için en yüksek yarış formatlarından biri” dedi.



Fatih Cıdıroğlu: Turizm için önemli çalışmalar yapıyoruz

Yarış için kente gelecek olan misafirleri en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyleyen Samsun Vali Vekili Fatih Cıdıroğlu, “Şampiyonamızın 19 Mayıs 1919 simgeli, temalı Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında organize ediliyor olması kadar, lansmanının da Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını Samsun'a ulaştıran Bandırma Vapuru'nun önünde yapılıyor olması da oldukça anlamlı ve önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bilindiği üzere Samsun'da turizmin çeşitlendirilmesi ve Samsun'un turizmden hak ettiği payı alabilmesine katkı sağlamak amacıyla, şehrimizin tüm paydaşları ile birlikte önemli çalışmalar yürütüyoruz ve organizasyonlar düzenliyoruz. Vezirköprü ilçemizde 10-12 Mayıs tarihleri arasında adrenalin ve heyecan dolu anlar yaşatacak olan, offroad şampiyonası birinci ayağı Vezirköprü yarışını da bu anlamda oldukça önemli bir organizasyon olarak görüyoruz. Bugüne kadar gerek ulusal, gerekse uluslararası arenada çok sayıda organizasyon ve festivale başarılı bir şekilde ev sahipliği yapmış, çok sayıda yerli ve yabancı turisti bu vesileyle ağırlamış olan şehrimiz, bu organizasyon kapsamında da gelecek yarışmacıları ve misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacak. Karadeniz'in incisi Samsun'un doğasını tarihini ve zengin kültürünü de keşfetme imkanı bulacak olan misafirlerimizin, aynı zamanda Samsun'un gönüllü turizm elçileri olacaklarına da inanıyoruz” diye konuştu.