YKS bu hafta sonu yapılacak

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi günü, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 22 Haziran Pazar günü yapılacak. AYT sabah, YDT ise öğleden sonraki oturumda uygulanacak.

YKS'nin ilk oturumu olan TYT, 21 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek. TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

İkinci oturum AYT pazat günü

İkinci oturum olan AYT ise 22 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.

AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise yine 22 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

Sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanacak

Adayların sınav saatinden en az bir saat on beş dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 28 Temmuz 2025'te açıklanacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

Belgede, adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak.

2,5 milyondan fazla aday katılacak

2025-YKS'ye 1 milyon 375 bin 389'u kadın, 1 milyon 185 bin 260 erkek olmak üzere 2,5 milyonun üstünde kişi katılacak.

YKS'nin birinci oturumu olan TYT'ye 2 milyon 560 bin 649 aday, ikinci oturum olan AYT'ye 1 milyon 721 bin 60 adayın, üçüncü ve son oturum olan YDT'ye ise toplam 215 bin 448 aday başvurdu.

YDT'ye İngilizce'den 206 bin 784, Arapça'dan 4 bin 331, Almanca'dan 2 bin 570, Fransızca'dan 1028 ve Rusça'dan 735 aday sınava katılacak.

Bu yıl 976 bin 697 aday YKS'ye ilk kez başvurdu. TYT'ye 12 bin 607, AYT'ye 8 bin 352, YDT'ye ise 1094 engelli aday katılacak.

Sınavın en genç adayı 15, en yaşlı adayı ise 81 yaşında. 50 yaş ve üzeri 21 bin 229 aday başvuruda bulundu.