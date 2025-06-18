WhatsApp, Kanallar için keşif araçları ve ücretli tanıtımları başlattı

Meta tarafından yapılan açıklamada, "Bugün, WhatsApp'taki Kanallar ve Durum sekmesinin yer aldığı Güncellemeler bölümünde yeni özellikler sunuyoruz. Yıllardır WhatsApp'ta kişisel sohbetleri bölmeden işletme inşa etmenin yollarını arıyoruz. Bu sekmenin doğru yer olduğuna inanıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Yeni dizin yapısı sayesinde kullanıcılar, ülkelerine, popülerliğe ya da etkinliğe göre kanalları kolayca keşfedebilecek. Bu özellikler, 2023'te küresel çapta başlatılan Kanallar hizmetinin üzerine inşa edilerek 150'den fazla ülkede yaygınlaştırılıyor. Meta, kullanıcıların uygulama içindeki içeriklere daha rahat ulaşabilmesini hedefliyor.

Şirketler, yeni güncellemeyle birlikte kendi Kanallarını WhatsApp içinde tanıtmak için ödeme yapabilecek. Bu, uygulama içinde geliştirilen yeni bir reklam formatı anlamına geliyor. Meta, tanıtım maliyetleri ve hedefleme kriterlerine ilişkin detayları ise henüz açıklamadı.

İlk aşamada Brezilya ve Hindistan’da uygulamaya konan bu ücretli tanıtım araçlarını perakende, turizm ve medya sektörlerinden firmalar kullanmaya başladı. Başarılı olması halinde bu modelin ABD ve Avrupa pazarlarına da yayılması bekleniyor.

Meta’nın bu adımı, Facebook ve Instagram’da yavaşlayan reklam gelirlerine karşı WhatsApp’ı daha fazla gelir üreten bir platforma dönüştürme stratejisinin parçası. Dünya genelinde 200 milyonun üzerinde kullanıcıya hizmet veren WhatsApp Business da bu stratejinin merkezinde yer alıyor.

Meta’nın WhatsApp’a ticaret ve içerik odaklı yeni özellikler entegre etmesi, uygulamanın yalnızca özel mesajlaşma uygulaması olmaktan çıkarak dijital ekosistem içinde çok yönlü bir iletişim ve keşif platformuna dönüşümünü gözler önüne seriyor.