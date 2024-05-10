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Güncel
İHA 10.05.2024 11:44

Iğdır'da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı

Iğdır'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 zanlı tutuklandı.

Iğdır'da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı
[Fotograf: İHA]

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tuzluca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli takibe alındı.

3 zanlıya suçüstü yapılan narkotik operasyonunda şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Iğdır'da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan zanlılar tutuklandı

Zanlılar sağlık kontrolleri ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliye çıkarılan zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma çerçevesinde tutuklanan zanlılardan uyuşturucu temin ettikleri iddiasıyla 13 kişi hakkında da işlem yapıldı-

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Iğdır Narkotik Uyuşturucu
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