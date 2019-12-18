Tirebolu'da bir okulda düzenlenen ve ilçe genelindeki özel eğitim öğrencilerinin de katıldığı programda kısa film gösterisi, öğrenciler tarafından eğitsel oyunlar, ritim gösterisi ve türkü dinletisi gerçekleştirildi.

Tirebolu Kaymakamı Salih Yüce, burada yaptığı konuşmada, ilçede özel gereksinimli çocukların eğitimi için elinden geleni yapacağını söyledi.

İlçede bulunan mevcut okulun kapasitesinin yetersiz olduğunu ifade eden Yüce, şöyle devam etti:

"Okulumuzun kapasitesini 3-4 katına çıkartma çabasında olacağız. İnşallah 2020-2021 yılı eğitim öğretim döneminde de bunu başaracağız. Bunu başardığımız taktirde de çocuklarımızın hiç olmazsa kendi ayaklara üzerinde durabilmelerini ya da o imkanları yoksa kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyeye getirebilme çabamız olacak. Belki olabilirse meslek edindirme çabalarımız olacak. Bu çocuklarımıza ne yapsak azdır."

Programda Kaymakam Yüce'nin eşi Mina Yüce ve Halk Eğitim Müdürlüğü kursiyerlerinin katkılarıyla hazırlanan yemekler öğrencilere ikram edilerek toplu doğum günü kutlaması yapıldı. Tüm öğrencilere kaymakamlık tarafından doğum günü hediyesi verildi.

Programa, Tirebolu Garnizon Komutanı Asteğmen Furkan Can Cengiz, kurum ve kuruluş amirleri, öğrenciler ile veliler katıldı.

Kaynak: AA