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Ankara'da dorse hırsızlarına operasyon18 Aralık 2019 Çarşamba 10:21 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 10:21
Çaldıkları dorseleri parçalayarak hurdacıya sattığı ileri sürülen 8 şüpheli yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, dorse hırsızlarına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray Mahallesi'nde bir dorsenin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, biri Afgan uyruklu 8 şüpheliyi yakaladı. İş yerinde, kısmen parçalanmış bir dorse ile ezilmiş ve yakılmış plakalar ele geçirildi.
Şüphelilerin, çaldıkları dorseleri parçalayarak hurdacıya sattığı belirlendi.
Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, hırsızlık olayına karıştığı belirlenen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Kaynak: AA