TİKA Pretorya Program Koordinatörü Mehmet Akif Şekerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle 600 aileye gıda yardımı yapıldığını dile getirdi.

Şekerci, "TİKA tarafından, başta çeşitli nedenlerle ailesi ve kimsesi olmayan yetim, hasta ve bakıma muhtaç durumdaki yaşlılar ve engelliler dahil olmak üzere, temel gıda ürünlerinden oluşan koliler, ihtiyaç sahibi 600 aileye ulaştırıldı." dedi.

Johannesburg Belediyesi Bölge Sorumlusu Mohammed Alex ise Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, Afrika kıtasında Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında geldiğini ifade ederek, "Bu zor zamanlarda nezaket ve cömertliği nedeniyle TİKA'nın yapmış olduğu desteklerden çok memnunuz. Türk halkına ve TİKA'ya teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.