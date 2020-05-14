İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da her gün çoğalan bir şey var: 'Vefa' 650 bin 948 çağrı alındı, 630 bin 955 talep, 19 bin 993 bilgilendirme gerçekleştirildi. Kalbimizin hafızasında yer eden, eefa ve samimiyetle 650 bin 948 İstanbulluya cevap veren Vefa Sosyal Destek ekiplerimize canıgönülden teşekkür ediyorum."