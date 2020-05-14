Sivas Valisi Salih Ayhan'ın başlatmış olduğu, "Mutluluk Sizden Bayramlık Bizden" kampanyası dahilinde Cemel beldesinde özel eğitim öğrencilerine hediye çekleri verildi.

Engelliler Haftası nedeniyle 42 özel öğrenciye bayramlık hediye çeklerini dağıttıklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, "Bu gençler bizlerin, gözümüzün bebeği, gönlümüzün huzuru, belki de üzerimizdeki nimetlerin sebebi, bunun için Sivas Valiliğine göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

