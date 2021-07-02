Termometrelerin 42 dereceyi gördüğü Aydın'da, özellikle sahil ilçelerinde nemin yüzde 45 seviyesine çıkması sonucu oluşan bunaltıcı hava, sokaklardaki insan yoğunluğunu azalttı.

Dışarıda bulunan vatandaşlar ise park ve gölgelik alanlarda vakit geçirdi, bazı vatandaşların süs havuzlarındaki suyla serinlemeye çalışmaları dikkati çekti.

Kentin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde de plajlarda yoğunluk yaşanıyor.

Vatandaşlardan Sıla Çiftçi, bunaltıcı bir havanın olduğunu belirterek, "Evde çok bunaldık, dışarı çıktık ama dışarısı daha da sıcak. Soğuk suyla, kar helvasıyla serinlemeye çalışıyoruz." dedi.

Termometrenin 40 dereceyi geçtiği İzmir'de de özellikle öğleden sonra sokak ve caddelerdeki yoğunluğun azaldığı gözlendi.

Kentte dışarıda vakit geçiren çok sayıda vatandaşın gölgelik alanlara sığındığı, bazı çocukların ise İzmir Körfezi'nde yüzdüğü görüldü.

Denizli'de de sıcaklığın 40 dereceye ulaşması sokaklardaki yoğunluğu azaltırken Denizli-Antalya kara yolunun Cankurtaran mevkisinde asfaltta erimeler meydana geldi.

Sıcaklığın 41 derece seyrettiği Manisa'da da parklardaki gölgelik alanlar doldu. Salgın sürecindeki kısıtlamaların kalkmasıyla sabah saatlerinde sokaklarda görülen hareketlilik bunaltıcı havanın etkisiyle öğleden sonra yerini yeniden sakinliğe bıraktı.

Kentte 6 kişinin sıcak havaya bağlı şikayetler nedeniyle hastanelere başvurduğu öğrenildi.

Kalp ve damar hastalarına uyarı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör, AA muhabirine, özellikle kalp ve damar hastalığı bulunanların mecbur olmadıkça bu havalarda dışarıya çıkmaması konusunda uyarıda bulundu.

Güngör, şunları kaydetti:

"Kalp ve damar hastalığı bulunanların aşırı sıcakta sıvı tüketimini artırmalarını, beyaz renkli kıyafetler giymelerini istiyoruz. Yapılan çalışmalarda sıcak havanın özellikle kalp krizini ve ritim bozukluğunu tetiklediği biliniyor. Nabız hızlanıp kalp krizini tetikliyor. Tansiyon düşüklüğü, ani bayılmalar ve travmalara maruz bırakabiliyor. Tuz kaybıyla beraber ölümcül ritim bozukluklarına neden olabiliyor."