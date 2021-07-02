Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yüce, Sakarya'nın her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunu belirtti.

Yüce, "2002'de başlayan kutlu yolculuğumuzda Sakarya her zaman Sayın Cumhurbaşkanımıza büyük destek sunmuş, en iyi şekilde davamıza sahip çıkmıştır. Son 19 yılda ülkemizi hizmet siyasetiyle kuşatan, milletimizin gönlünde büyük bir yere sahip olan Sayın Cumhurbaşkanımızı huzur bulduğu şehrimizde inşallah en güzel şekilde ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın gerek devletin gerek yerel yönetimlerin hayata geçirdiği yatırımların açılışını gerçekleştireceğini anlatan Yüce, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediyemizin 1 milyar 200 milyon lira değerindeki 18 eserini de hizmete alacak. Akçay Barajı, HES'ler, Sakarya Botanik Vadisi, duble yollar, yeni yaşam alanları, altyapı, üstyapı ve çevre yatırımları gibi pek çok projemizin açılışını gerçekleştirecek. Hayırlı olsun Sakarya."