Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Gezgin Kültür Festivali Projesi" kapsamında ilçeye gelen tiyatro ekibi, Hükümet Konağı Meydanı'nda "Kuzu Maydanozun Maceraları" oyununu çocuklarla buluşturdu.

İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl başlatılan "Yürüyen Sahne" etkinliğinin bütün Anadolu'yu gezdiğini söyledi.

Proje kapsamında 4 il 25 ilçe gezeceklerini belirten Ulukurt, "Her şey çocuklar için. Pandemide çocuklar da evlerinde kaldı. Onlara biraz moral vermek için tiyatroyu çocukların ayaklarına götürüyoruz. Bu yüzden çok mutluyuz. Bizlere yardımcı olan belediyelere, yerel yönetimlere çok teşekkür ediyoruz." dedi.