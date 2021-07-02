Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 06:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayvalık'ta kurbanlık küçükbaş hayvanlara kına yakılması geleneği sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki besi çiftliklerinde küçükbaş kurbanlıkları kınalama geleneği sürdürülüyor.
Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal'a ait çiftlikte de bayram öncesi kurbanlık koyunlar kınalanıyor.
Baysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'na 15-20 gün kala kurbanlık koyunları kınaladıklarını belirterek, "Bizim buralarda unutulmamış bir gelenektir. Kurban Bayramı'nda Allah rızası için kesilecek olan bu hayvanlara kına ayrı bir güzellik katmaktadır." dedi.
Etiketler: Kurban Bayramı Hayvancılık
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