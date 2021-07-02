Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal'a ait çiftlikte de bayram öncesi kurbanlık koyunlar kınalanıyor.

Baysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'na 15-20 gün kala kurbanlık koyunları kınaladıklarını belirterek, "Bizim buralarda unutulmamış bir gelenektir. Kurban Bayramı'nda Allah rızası için kesilecek olan bu hayvanlara kına ayrı bir güzellik katmaktadır." dedi.