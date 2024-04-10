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Güncel
AA 10.04.2024 14:51

Terme'de bayramlaşma programı düzenlendi

Samsun'un Terme ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Terme'de bayramlaşma programı düzenlendi

Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen bayramlaşma törenine Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkanı Şenol Kul, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Osman Kula, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Komiser Mehmet Çırtlık, İlçe Müftüsü Ömer Ergül, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Maytalman, Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesi temennisinde bulundu.

Kul da tüm Termelilerin bayramını kutlayarak, "Dostluğun, sevginin pekiştiği, birlik ve beraberliğin güçlendiği ramazan ayı sona erdi. Herkese nice mutluluk içinde bayramlar diliyorum." ifadesini kullandı.

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