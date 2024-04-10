Amasya’da yöneticiler ve vatandaşlar bayramlaştı

Amasya’da yöneticiler ve vatandaşlar, Sultan II. Bayezid Camii’nde bayramlaşma töreni gerçekleştirdi. Vali Yılmaz Doruk ve protokol üyeleri, bayram namazının ardından vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.



Vali Doruk, “Ramazan Bayramı ve sonrasında da Ramazan-ı Şerif’in manevi atmosferini aynı şekilde devam ettirmeli dargınlık, kırgınlık, kin ve nefretin yerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluğu ve kardeşliği düstur edinmeliyiz” dedi.

Doruk, büyükleri ziyaret ederek hayır dualarının alınmasını, küçüklere sevgi ve şefkatle yaklaşarak onların bayram sevincine ortak olunmasını önerdi.

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Belediye Başkanı Turgay Sevindi ile Müftü Durmuş Ayvaz da vatandaşların bayramını kutladı.