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Güncel
AA 10.04.2024 05:05

Uşak'ta gölete düşen otomobilde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Uşak'ta gölete düşen otomobilde 1 kişinin cansız bedeni bulundu.

Uşak'ta gölete düşen otomobilde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

AFAD Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu, otomobilde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Dalgıçlar tarafından çıkarılan cesedin, olay yerine gelen yakınlarının da teşhis etmesi sonucu 43 yaşındaki Erkan Özçelik olduğu belirlendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Özçelik'in cenazesi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil ise dalgıçlar tarafından zincire bağlanıp vinçle çıkarıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Olay

Yeşil Karaağaç Mahallesi'ndeki Karaağaç Göleti'ne batmış otomobili görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti.

Olay yerine giden ekiplerin otomobilde birinin olup olmadığını tespit edememesi üzerine, bölgeye AFAD Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edilmişti.

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