Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 06:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'dan Ukrayna'ya 4 tır insani yardım gönderildi
[Fotoğraf: AA]
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Ukrayna'ya 4 tır yardım malzemesi gönderildi.
AFAD tarafından hazırlanan, içinde yardım malzemesi bulunan 4 tır, Tekirdağ'dan Ukrayna'ya uğurlandı.
AFAD Lojistik Merkezi'ndeki uğurlama törenine AFAD İl Müdürü Recep Erol ve AFAD personeli katıldı.
Tırlarda 120 çadır, 480 yatak, 940 battaniye ve 480 çarşaf seti bulunuyor.
Dün, Ukrayna'ya 5 tır yardım malzemesi gönderilmişti.
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