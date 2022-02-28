Fas Kraliyet Havayolları, Ukrayna’da ikamet eden Fas vatandaşlarının tahliyesi için çarşamba gününden itibaren 3 uçuşun gerçekleştirileceğini açıkladı.

Söz konusu uçuşların Bükreş (Romanya), Budapeşte (Macaristan) ve Varşova'dan (Polonya) Kazablanka (Kuzey) yönünde gerçekleştirileceği duyuruldu.

Fas, Rusya’nın askeri müdahalesine maruz kalan Ukrayna’da yaşayan vatandaşlarına "ikamet yerlerini terk etmemeleri, güvenlik talimatları ve önlemlerine uymaları" çağrısında bulunmuştu.

Fas’ın Kiev Büyükelçiliğinden 25 Şubat’ta yapılan yazılı açıklamada, Rabat yönetiminin, vatandaşlarını tahliye etmek için komşu ülkelerle koordinasyon halinde olduğu vurgulanmış ve ülkeden ayrılmak isteyen vatandaşlara Romanya, Macaristan ve Slovakya'ya geçmek üzere sınır kapılarına gitmeleri talimatı verilmişti.