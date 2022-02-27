Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 18:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı, Estonyalı ve Hollandalı mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ve Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile telefon görüşmeleri yaptı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Kuleba telefonda görüştü. Görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.
Çavuşoğlu'nun Liimets ve Hoekstra ile görüşmelerinde Ukrayna'daki son durum ele alındı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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