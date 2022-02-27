Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Kuleba telefonda görüştü. Görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.

Çavuşoğlu'nun Liimets ve Hoekstra ile görüşmelerinde Ukrayna'daki son durum ele alındı.