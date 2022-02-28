Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 06:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirneli güreşçi Edanur Ahmed Bulgaristan'daki organizasyonda şampiyonu oldu
[Fotoğraf: AA]
Edirne Şahi Spor Kulübü güreşçisi Edanur Ahmed, Bulgaristan Güreş Şampiyonasında birinci olarak altın madalya kazandı.
Spor kulübünden yapılan açıklamada, Bulgaristan vatandaşı da olan Ahmed'in 25-26 Şubat'ta Bulgaristan'ın Stara Zagora şehrinde 168 güreşçinin katıldığı şampiyonda mücadele ettiği belirtildi.
Organizasyona 168 güreşçinin katıldığı bildirilen açıklamada, "Edanur Ahmed 73 kiloda 5 güreşçiyle müsabakaya çıkmış üçünü tuşla, ikisini sayı ile yenerek şampiyon olmuştur." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen, şampiyon sporcuyu tebrik ettiğini belirterek, "Güzel bir organizasyondu. Ruen Güreş Kulübü Koordinatörü Beyazıt Kemal'e desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Başarıyı üretmeye devam edeceğiz." dedi.
Etiketler: Edirne Milli Sporcular
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