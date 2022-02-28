Spor kulübünden yapılan açıklamada, Bulgaristan vatandaşı da olan Ahmed'in 25-26 Şubat'ta Bulgaristan'ın Stara Zagora şehrinde 168 güreşçinin katıldığı şampiyonda mücadele ettiği belirtildi.

Organizasyona 168 güreşçinin katıldığı bildirilen açıklamada, "Edanur Ahmed 73 kiloda 5 güreşçiyle müsabakaya çıkmış üçünü tuşla, ikisini sayı ile yenerek şampiyon olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen, şampiyon sporcuyu tebrik ettiğini belirterek, "Güzel bir organizasyondu. Ruen Güreş Kulübü Koordinatörü Beyazıt Kemal'e desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Başarıyı üretmeye devam edeceğiz." dedi.