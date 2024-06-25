Tekirdağ'da yanlışlıkla çöpe atılan altın dolu torba sahibine teslim edildi

Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan E.Ü. eşinin evden çıkarken çöpleri atması için kendisine verdiği çöp poşetiyle, kuyumcuya götüreceği altın dolu torbayı da çöp kutusuna attı.

Bir süre sonra altın dolu torbanın olmadığını fark eden E.Ü, araması sonuç vermeyince Çerkezköy Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Ekipler, yaptıkları incelemede altın dolu torbanın çöp kutusundan atık toplayan kişi tarafından alındığını tespit etti.

Kimliği belirlenen kişiden alınan 1 milyon 200 bin lira değerindeki altınlar, polis ekiplerince E.Ü'ye teslim edildi.