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Güncel
İHA 25.06.2024 23:20

Kırşehir'de nar ve incir yetiştirdi

Kırşehir'de yaşayan bir vatandaş hobi bahçesinde nar yetiştirdi.

Kırşehir'de nar ve incir yetiştirdi

Hobi bahçesinde İç Anadolu Bölgesi'nde yetişmesi iklim şartlarından dolayı zor yetiştirilen nar, cennet hurması ve incir yetiştiren Nuri Koç; verim elde edebilmek için çaba gösteriyor.

Azim ve emekle nar yetiştirmeyi başaran Koç; "Nar, incir, cennet hurması gibi meyveleri yetiştirdik. Bu ürünler bölge farkından dolayı zor yetişir. Dikilen ağaçlar yaşını tamamladıktan sonra çiçek açıp meyve vermeye başladı. Uğraşıp emek sarf edince her türlü ürünün yetişebileceğine kanaat ediyorum" dedi.

Ergün Karaaslan ise dikilen ürünlerin bazılarında ciddi verim olduğunu, bazı ürünlerde ise verimin istenilen seviyede olmadığını aktardı. Kırşehir'de alternatif tarım ürünlerinin yetiştirilebileceği ive bölgenin tarımsal çeşitliliğinin de arttırılması adına Ahi Evran Üniversitesi'nin bilimsel danışmanlığında sürdürülüyor.

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