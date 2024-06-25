Niğde'de Gebere Barajı Mesire Alanı bayram tatilinde vatandaşların tercihi oldu

Belediyeden yapılan açıklamada, 15-23 Haziran tarihleri arasında Gebere Barajı Mesire Alanı'nı binlerce kişinin ziyaret ettiği, bölgeye 5 bin 426 araç girişinin olduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Gebere Barajı Mesire Alanı'na vatandaşların ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek, "Özellikle tatillerde ve hafta sonları çok sayıda vatandaşımız aileleriyle buraya gelip doğayla iç içe olmanın keyfini yaşıyor. Böylesine güzel bir eseri Niğde'mize kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.