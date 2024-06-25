Samsun'daki trafik kazasında 11 kişi yaralandı

Nurullah K. idaresindeki yolcu minibüsü, Samsun-Sinop kara yolu İncesu Yalı Mahallesi 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu mevkisinde, aynı yönde seyreden Sezgin A. yönetimindeki kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyon, bariyeri aşarak bir evin bahçesine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada sürücülerle minibüste bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Sezgin A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.