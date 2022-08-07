Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 04:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da yanan tek katlı ev küle döndü
Tekirdağ Çorlu’da tek katlı evde yangın çıktı. Ev kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının neden çıktığı ile ilgili çalışma başlattı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Sarılar Mahallesi Çamlık 6. Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında evin çatısından yükselen dumanlar, mahalleliyi harekete geçirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.
[Fotoğraf: İHA]
Yangın nedeniyle tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve jandarma ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor.
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