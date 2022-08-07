Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 03:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da otomobil takla attı: 1 yaralı
Aydın'ın Çine ilçesinde bir otomobil takla attı. Kazada yaralanan sürücü Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aydın'dan Muğla yönüne ilerleyen Pelin Ayan yönetimindeki otomobil, Eskiçine Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Ayan, sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Alev alan otomobil itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Etiketler: Aydın
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