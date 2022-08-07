İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde, İ.O'nun kullandığı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Semire Kara'ya çarptı.

Yaralanan Kara, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Semire Kara, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.