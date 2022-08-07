Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 02:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti
[AA (Arşiv)]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kadına minibüs çarptı. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde, İ.O'nun kullandığı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Semire Kara'ya çarptı.
Yaralanan Kara, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Semire Kara, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Hatay
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