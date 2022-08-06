Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca kentte "Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi" projesinin uygulandığı belirtildi.

Proje kapsamında, üreticilere çevrenin ve doğal dengenin korunması, sağlıklı ürün elde edilmesi ve pestisit kullanımının kontrolü hakkında eğitimler verilerek her üreticinin kendi tarla, bağ, bahçe ve sera gibi üretim alanlarında hastalık ve zararlı teşhisi yapabilmesinin sağlanmasının hedeflendiği ifade edilen açıklamada, projenin tamamlanmasıyla güvenilir gıda elde edilmesi, tarımsal girdiler azaltılarak karlılık sağlanması, üreticinin bilgi düzeyinin artırılması, çevre ve doğal dengenin korunmasının sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle kentte bu yıl içerisinde bağ, buğday ve pamukta entegre mücadele çalışmaları yürütülüyor. Buğday çalışmalarında Cizre ilçesinde 77 üreticiye 35 bin 200 dekar, İdil ilçesinde ise 18 üreticiye 330 dekar alanda tarla okulu etkinliği gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.