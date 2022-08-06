Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 13:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
İhsangazi kara yolu Karaçomak Barajı mevkisinde Mehmet Reşit Olağ idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.
Kazada ağır yaralanan Olağ, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olağ müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Kastamonu Trafik Kazası
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