Valilik önünde Isparta Valisi Aydın Baruş ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı tarafından karşılanan Aktaş, valilik şeref defterini imzaladı.

Valilik makamında istişarelerde bulunan Aktaş, Vali Baruş'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Aktaş, daha sonra Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nü de ziyaret etti.