Alınan bilgilere göre, Batman istikametinde seyir halinde olan bir tırın kasasından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Plakası henüz belirlenemeyen tır ve içindeki 20 tonun üzerinde olan fındık yanarak küle döndü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ölü ve yaralının olmadığı yangında ekiplerin müdahalesi ile söndürülen tır kullanılamaz hale geldi, Yangın sonrası kapanan Siirt-Batman çevreyolu tekrar ulaşıma açıldı.