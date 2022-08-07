Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 03:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]
İstanbul Ümraniye’de iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç yan yattı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Ümraniye Akdeniz Caddesi ile Mithatpaşa Caddesi kesişiminde meydana geldi.
Kazada Enes K. kontrolündeki cip ile E.P kontrolündeki otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Enes K. kontrolündeki cip yan yattı.
[Fotoğraf: İHA]
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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